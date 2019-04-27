Первый канал проверит итоги голосования на проекте «Голос. Дети» после победы дочери Алсу

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Руководство Первого канала заявило о проверке итогов голосования в финале шестого сезона проекта «Голос. Дети»

Финал проекта показали 26 апреля в прямом эфире. В финальную тройку вошли подопечный Пелагеи 10-летний Валерий Кузаков из Якутстка, подопечный Валерия Меладзе 11-летний Ержан Максим из Уральска (Казахстан) и подопечная Светланы Лободы 10-летняя Микелла Абрамова из Москвы — дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова.

Победителя определи путем зрительского СМС-голосования. В итоге 56,5% голосов набрала Микелла Абрамова, второе место с 27,9% голосов занял Ержан Максим, 15,6% набрал Валерий Кузаков. 

При этом Микелла покинула проект на предыдущем этапе, но смогла вернуться, так как победила в зрительском голосовании.

После финала СМИ сообщили, что телеканал собирается провести проверку результатов голосования. Это подтвердили и в пресс-службе Первого.

«Мы подтверждаем проверку итогов голосования. Во время финала 6-го сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности. Однако выводы можно будет делать только после детальной проверки», — цитирует сообщение пресс-службы «Интерфакс»

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