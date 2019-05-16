Результаты финала конкурса «Голос.Дети» отменили. На голосование повлияли боты
Первый канал 16 мая аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос.Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова
Компания Group-IB, которая занималась проверкой результатов голосования, обнаружила массированную автоматизированную отправку сообщений в пользу Микеллы Абрамовой. В накрутке голосов участвовало около 300 номеров, с которых отправили более 8 тыс. сообщений. Group-IB передала эти данные Первому каналу и уточнила, что расследование завершат до конца мая, пишет RT.
После этого телеканал аннулировал результаты финала.
«...Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта "Голос. Дети"», — цитирует заявление канала ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов после СМС-голосования. При этом девочка покинула проект на предыдущем этапе, но вернулась благодаря победе в зрительском голосовании. После этого руководство Первого канала заявило, что проверит результаты конкурса.
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