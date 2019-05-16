Результаты финала конкурса «Голос.Дети» отменили. На голосование повлияли боты

Компания Group-IB, которая занималась проверкой результатов голосования, обнаружила массированную автоматизированную отправку сообщений в пользу Микеллы Абрамовой. В накрутке голосов участвовало около 300 номеров, с которых отправили более 8 тыс. сообщений. Group-IB передала эти данные Первому каналу и уточнила, что расследование завершат до конца мая, пишет RT.