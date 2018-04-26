Футбольный матч в горах Сочи попал в Книгу рекордов России

В Сочи на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря прошел футбольный матч в честь 50 дней до старта чемпионата мира по футболу

Матч на футбольном поле, созданном на снегу в особой горноклиматической зоне «Цирк-2» на курорте «Горки Город», занесен в Книгу рекордов России как самый высокогорный. В игре на высоте 2064 метра над уровнем моря приняли участие команды «Легенды футбола России» и «Легенды футбола Сочи». Футболисты сыграли два периода по 15 минут. Результатом стала ничья — 3:3.

Условия для игроков были непривычными: вместо травы — снег. Снежное поле размером 20 на 40 метров соответствовало стандартам Российского футбольного союза. Поддержать игроков приехал именитый советский футболист и посол чемпионата мира по футболу в Сочи Евгений Ловчев.

И.о. генерального директора курорта «Горки Город» Александр Немцов рассказал журналистам, что курорту близка футбольная тема.

«Мы активно развиваем сборную по футболу "Горки Город" — в прошлом году она стала обладателем Кубка Красной Поляны. Именно у нас прославленный Кубок чемпионата мира по футболу побывал на высоте около 1 тыс. метров над уровнем моря», — отметил Немцов.

Официально подобные матчи на такой высоте в России еще не проводились. После игры представитель Книги рекордов России выдал сертификат, подтверждающий достижение.

Во время перерыва болельщиков развлекал официальный талисман чемпионата мира — волк Забивака. Гости мероприятия фотографировались с ним, получали сувениры с символикой ФИФА и принимали участие в розыгрыше призов.

После соревнований на свежем воздухе зрителей и участников мероприятия угостили блюдами эксклюзивного «футбольного» меню. Чтобы заполнить макет сочинского стадиона «Фишт», потребовалось 40 кг мясной продукции, 40 упаковок разного хлеба и 15 кг овощей.