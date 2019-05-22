В Краснодаре осудили трех мужчин, которые убили знакомого и закопали его тело в лесу

В Краснодаре в мае суд вынес приговор троим мужчинам, обвиняемым в убийстве и разбойном нападении

В сентябре 2017 года трое жителей Туапсе договорились убить своего 40-летнего знакомого. Для этого один из них встретился с ним в безлюдном месте якобы для продажи техники по скидке, после чего ударил его ножом в сердце. Двое его подельников купили лопаты и закопали тело погибшего в лесу. Затем мужчины похитили автомобиль, деньги и ценности и продали их.

Кроме того, один из обвиняемых в 2016 году взял автомобиль своей знакомой для ремонта и продал его. Ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Краснодарский краевой суд признал одного из мужчин виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а его подельников — по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Пособничество в убийстве, сопряженном с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Подсудимые отрицали свою вину. Мужчина, который совершил убийство, заявлял, что защищался от нападения. Другие утверждали, что только помогали спрятать тело.

Суд приговорил одного из мужчин к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 210 тыс. рублей. Его подельники получили 14 и 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщили 22 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.