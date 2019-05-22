DANYCOM.Mobile обеспечил бесплатной связью 41 регион России

«Первые города, в которых появились сим-карты DANYCOM.Mobile, были Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2018 года подключить услуги оператора можно было в 27 регионах России, сегодня — уже в 41», — рассказал директор по развитию группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.

В 2019 году DANYCOM.Mobile планирует расширить бизнес в России и открыть свои офисы в других странах. В планах — запуск локальных офисов и начало оказания услуг виртуального мобильного оператора в Польше, Эстонии, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии и Чехии.