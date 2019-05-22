DANYCOM.Mobile обеспечил бесплатной связью 41 регион России
Компания DANYCOM.Mobile ввела тариф «Бесплатный» еще в шести регионах России
Связь стала доступна в Камчатском крае, Рязанской, Саратовской, Сахалинской областях, республиках Марий Эл и Мордовия.
«Первые города, в которых появились сим-карты DANYCOM.Mobile, были Москва и Санкт-Петербург. По итогам 2018 года подключить услуги оператора можно было в 27 регионах России, сегодня — уже в 41», — рассказал директор по развитию группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.
В 2019 году DANYCOM.Mobile планирует расширить бизнес в России и открыть свои офисы в других странах. В планах — запуск локальных офисов и начало оказания услуг виртуального мобильного оператора в Польше, Эстонии, Бельгии, Италии, Португалии, Франции, Финляндии и Чехии.
Пакет тарифа «Бесплатный» включает безлимитное общение внутри сети, ежемесячно 30 минут на все телефоны России, 50 сообщений на номера всех операторов страны и 1 гигабайт интернета. Также у оператора есть линейка классических тарифов за небольшую стоимость: «Кислород», «Азот», «Неон» или «Гелий».
Заказать сим-карту можно на сайте в разделе «Тарифы». В Google Play и App Store доступно приложение «Мой DANYCOM», с помощью которого можно контролировать расходы и управлять специальными опциями.
О том, почему стоит подключиться к новому мобильному оператору DANYCOM, можно прочитать здесь.
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