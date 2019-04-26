Компания DANYCOM планирует расширить бизнес в Европе и выйти на рынок финансовых услуг
Группа компаний DANYCOM разработала единую цифровую платформу, которая объединит уже существующие и новые проекты
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В 2019 году группа компаний DANYCOM планирует увеличить долю на рынке смс-агрегации, вывести MVNO (виртуальный оператор сотовой связи) в страны Евросоюза, а также запустить платежные, финансовые и страховые сервисы. Для этого она разработала единую цифровую платформу DANYCOM.Global.
DANYCOM.SMS — один из лидеров российского рынка СМС-агрегации с объемом трафика более 1 млрд сообщений в месяц. Компания обрабатывает 43% отечественного A2P СМС-трафика (application-to-person, от приложения к пользователю) и 1% мирового. Целевые показатели в планах на 2019 год — довести долю на мировом рынке СМС до 1,5%.
Услугами DANYCOM.Mobile в России уже пользуются 120 тыс. абонентов. До конца года география присутствия расширится с 35 до 69 регионов, а абонентская база увеличится до 600 тыс. человек.
Локальные MVNO-проекты по модели Full MVNO запустят в Эстонии, Польше, Бельгии, Италии, по модели Light MVNO — в Португалии, Франции, Финляндии и Чехии. На европейский рынок компания выведет аналоги тарифа «Бесплатный», по которому можно пользоваться мобильной связью без абонплаты. В России такой тариф запустили в феврале 2019 года.
Одновременно в странах, где работает DANYCOM.Mobile, запустится и DANYCOM.SMS. В течение полугода постепенно выведут и другие услуги холдинга, в том числе банковские, финансовые и страховые, которые сейчас тестируют.
«Выход на рынок виртуальных операторов в 2017 году расширил наши возможности и органически дополнил бизнес СМС-агрегации. Очевидно, что доставка платных сообщений собственным абонентам более выгодна, чем аналогичная услуга для сторонних клиентов. В процессе работы мы создали программную платформу, которая позволит нам существенно расширить перечень предоставляемых сервисов и быстро развернуть их в любой стране Евросоюза», — рассказал директор по развитию DANYCOM Петр Кушиков.
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В 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности выручка группы DANYCOM.Global составила 30,2 млрд рублей, что на 102% больше, чем в 2017 году. Прибыль же увеличилась на 123% и достигла 2,8 млрд рублей.
К 2022 году компания планирует нарастить выручку до 73,2 млрд рублей, а прибыль — до 5,4 млрд рублей, рассказали 25 апреля в пресс-службе DANYCOM.
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