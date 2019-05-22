Tele2 отменит плату за входящие звонки для гостей Крыма

Оператор мобильной связи Tele2 с 31 мая отменит плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов, приезжающих в Севастополь и Крым

Остальные параметры тарифов для приезжающих в Крыму не изменятся. Одна минута исходящего вызова на любые номера России, 1 Мб интернет-трафика и одно СМС обойдутся клиенту в 3 рубля, сообщили в пресс-службе компании Tele2.

По итогам лета 2018 года число клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. При этом количество звонков в этом регионе увеличилось в два раза по итогам прошлого лета.