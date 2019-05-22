Tele2 отменит плату за входящие звонки для гостей Крыма
Оператор мобильной связи Tele2 с 31 мая отменит плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов, приезжающих в Севастополь и Крым
Остальные параметры тарифов для приезжающих в Крыму не изменятся. Одна минута исходящего вызова на любые номера России, 1 Мб интернет-трафика и одно СМС обойдутся клиенту в 3 рубля, сообщили в пресс-службе компании Tele2.
По итогам лета 2018 года число клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. При этом количество звонков в этом регионе увеличилось в два раза по итогам прошлого лета.
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Опция «Интернет на полуострове» позволит клиентам Tele2 пользоваться услугами передачи данных в Севастополе и Крыму. Абонентская плата составляет 300 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом в поездке, то плату за услугу не взимают.
Как сообщали Юга.ру, оператор Tele2 в апреле представил «умный тариф», который подстраивается под абонента.
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