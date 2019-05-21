Госдума разрешила больным ВИЧ и гепатитом C усыновлять живущих с ними детей

Согласно документу , опубликованному на сайте нижней палаты парламента, больным ВИЧ и гепатитом С разрешается усыновлять детей, брать их под опеку в приемную или патронатную семью. При этом подчеркивается, что речь идет о случаях, когда ребенок в силу сложившихся семейных отношений уже проживает с потенциальным усыновителем или опекуном. В целом запрет на усыновление для людей с этими заболеваниями остается в силе.

Соответствующие изменения вносятся в ст. 127 Семейного кодекса РФ. Теперь суд при вынесении решения об усыновлении ребенка должен руководствоваться в первую очередь интересами ребенка и «вправе отступить от нормы, запрещающей усыновлять или брать на воспитание детей лицам, имеющим определенные заболевания».

Напомним, законопроект, по которому люди с гепатитом С и ВИЧ смогут усыновлять детей, появился в декабре 2018 года. В первом чтении его приняли в начале апреля, передает RT .

На сайте Госдумы уточняется, что правительство подготовило и внесло законопроект после того, как Конституционный суд признал частично незаконным запрет ВИЧ-положительным родственникам усыновлять детей.

С просьбой проверить, соответствуют ли положения российских законов, не дающих возможность людям с ВИЧ усыновлять или брать детей под опеку, в КС обратились супруги из Подмосковья. Суд счел, что при решении вопросов усыновления «подлежат учету и требования международно-правовых актов», в которых говорится, что главным соображением при усыновлении или опеке являться «наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви». В постановлении также отмечается, что «мировым сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-инфекции не должно рассматриваться в качестве создающего угрозу для здоровья населения».