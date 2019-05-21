На Дону спасли медвежонка, оставленного в пустом доме без еды и воды

Ростовская область

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В Ростовской области из дома вызволили запертого медвежонка, который был без еды и воды

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что жители Кулешовского сельского поселения обратились в полицию и сообщили, что в одном из дворов слышен рев животного. В пустом доме в клетке нашли истощенного медвежонка, прикованного цепью, у него не было воды и еды.

Правоохранители накормили и напоили зверя, а затем ухаживали за ним в течение суток до того, как приехали ветеринар и специалист по работе с животными. Медвежонок не проявлял агрессии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Участковые нашли и опросили хозяйку дома и соседей. Выяснилось, что женщина сдавала дом в аренду, а жильцы уехали и не сказали ей об этом. Представитель МВД отметила, что хозяйка не знала о запертом животном. По словам соседей, они слышали рычание, но боялись зайти в дом.

Полицейские устанавливают владельца медведя. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

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В пресс-службе ростовского упралвения МВД 21 мая порталу Юга.ру рассказали, что медвежонка передали в зоопарк. Однако в какой именно, в полиции не знают. Там уточнили, что с животным все в порядке.

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Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года жители Краснодара нашли на улице клетку с медведицей. 

В апреле 2019-го медведь вырвался на свободу со двора частного дома и ранил двух человек в Ингушетии. Его содержали в клетке во дворе частного дома.

Животные Полиция
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