Жители Краснодара нашли на улице медведицу. Полиция проверила ее владельца

Краснодарский край

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В Краснодаре 18 декабря местные жители заметили бурую медведицу, которая находилась в клетке

В полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в автомобиле «Газель», припаркованном на улице Ратной Славы, сидит медведь. Прибывшие на место правоохранители нашли владельца животного и машины. Им оказался 24-летний уроженец Иркутской области.

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Полицейские выяснили, что парень работает в передвижном гастролирующем цирке и временно живет в расположенном неподалеку съемном доме. Он предоставил документы, подтверждающие законность содержания двухлетней бурой медведицы, и ветеринарное свидетельство.

Во время осмотра «Газели» полицейские отметили, что животное содержится в чистоте, кормят ее регулярно.

В результате проверки сотрудники полиции установили, что факта жестокого обращения с животным не было. В связи с этим вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Животные Краснодар Полиция Цирк
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