Медведь вырвался на свободу со двора частного дома и ранил двух человек в Ингушетии

Ингушетия

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Двое жителей Ингушетии госпитализированы после нападения медведя, оказавшегося на воле. Животное пришлось убить

Инцидент произошел 10 апреля в городе Карабулак. По словам источника «Интерфакса», медведя содержали в клетке во дворе частного дома.

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«Он каким-то образом освободился и напал на людей на улице Карабулака. Пострадавшие с серьезными ранениями доставлены в местную больницу», — рассказал источник.

К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им пришлось застрелить агресивного зверя, чтобы обезопасить горожан, добавил источник.

Владельца животного ищут.

Животные Происшествия
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