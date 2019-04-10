Медведь вырвался на свободу со двора частного дома и ранил двух человек в Ингушетии
Двое жителей Ингушетии госпитализированы после нападения медведя, оказавшегося на воле. Животное пришлось убить
Инцидент произошел 10 апреля в городе Карабулак. По словам источника «Интерфакса», медведя содержали в клетке во дворе частного дома.
«Он каким-то образом освободился и напал на людей на улице Карабулака. Пострадавшие с серьезными ранениями доставлены в местную больницу», — рассказал источник.
К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им пришлось застрелить агресивного зверя, чтобы обезопасить горожан, добавил источник.
Владельца животного ищут.
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