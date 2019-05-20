«Анжи» на выезде сыграл вничью с «Рубином»
Футбольный клуб «Анжи» и «Рубин» 20 мая встретились в Махачкале в последнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги
Соперники не смогли выявить победителя — 0:0.
Игра собрала на трибунах «Казань Арены» 5 тыс. 405 болельщиков.
За 29 туров желто-зеленые набрали 21 очко и, закрепившись на 15-м месте, потеряли шансы остаться в Премьер-лиге. «Рубин» с 36 очками занимает десятое место, пишет RT.
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В последнем матче сезона махачкалинцы 25 мая дома сыграют с «Уралом», а команда Кургана Бердыева на следующий день на выезде встретится с «Краснодаром». Билеты на этот поединок раскупили менее, чем за неделю.
Как сообщали Юга.ру, 16 мая «Анжи» из-за финансовых проблем не смог получить лицензию РФС на сезон-2019/20.
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