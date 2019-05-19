«Ростов» обыграл «Зенит» в последнем матче Тимофея Калачева

Поединок собрал на трибунах «Ростов-Арены» 35 тыс. 586 болельщиков. Он стал прощальным для полузащитника Тимофея Калачева, который впервые выступил в цветах донского клуба в 2006 году и провел в «Ростове» последние девять лет. В 2019-м 38-летний хавбек решил завершить карьеру. В перерыве на стадионе провели церемонию чествования Калачева.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте с пенальти забил Ивелин Попов.

По итогам игры желто-синие набрали 41 очко и расположились на седьмом месте в таблице РПЛ. «Зенит», который в начале мая досрочно стал чемпионом России, прервал 11-матчевую серию без поражений.

Команда Валерия Карпина завершит сезон 26 мая в Грозном матчем с «Ахматом».

Как сообщали Юга.ру, ранее «Краснодар» в Туле разгромил «Арсенал» и впервые в своей истории вышел в квалификацию Лиги чемпионов.