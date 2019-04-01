На Украине состоится второй тур выборов президента

Центральная избирательная комиссия Украины 1 апреля объявила, что в стране будет второй тур президентских выборов

«Я думаю, что нам стоит начинать готовиться к голосованию (21 апреля). Думаю, что подсчет у нас пройдет так же хорошо, как и голосование», — сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко на брифинге.

Кандидат Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко набрали по 30,36% и 16,40% голосов избирателей. Украинский ЦИК обработал 60,28% протоколов. В комиссии отметили, что подсчет голосов прошел без системных нарушений, как и сам день голосования.

Второй тур выборов состоится 21 апреля, сообщает «Интерфакс».