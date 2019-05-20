В центре Краснодара в ДТП попала скорая помощь
В Краснодаре 19 мая произошла авария с машиной скорой помощи
ДТП случилось около 18:30 на перекрестке улиц Красной и Мира. Водитель Datsun не выдержал дистанцию и врезался в скорую, которая остановилась, чтобы пропустить пешехода.
Никто не пострадал, в машине скорой не было пациентов, из медицинского персонала не получил повреждения. Позже приехал еще один автомобиль скорой, который забрал бригаду медиков для продолжения работы, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Как писали Юга.ру, в конце апреля на трассе в Крымском районе автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. На месте ДТП погиб водитель скорой и пассажирка иномарки. Уже в больнице умер фельдшер.
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