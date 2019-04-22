Водитель машины скорой помощи погиб при столкновении с легковушкой в Крымском районе

В Крымском районе 21 апреля произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля

ДТП случилось около 17:30 на трассе Крымск — Джигинка, недалеко от хутора Аккерменка. Автомобиль BMW столкнулся со каретой скорой помощи.

В результате аварии скончались водитель скорой помощи и пассажирка иномарки. Водитель BMW, а также врач и фельдшер получили травмы. Их госпитализировали.

По факту аварии проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.