Водитель машины скорой помощи погиб при столкновении с легковушкой в Крымском районе
В Крымском районе 21 апреля произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля
ДТП случилось около 17:30 на трассе Крымск — Джигинка, недалеко от хутора Аккерменка. Автомобиль BMW столкнулся со каретой скорой помощи.
В результате аварии скончались водитель скорой помощи и пассажирка иномарки. Водитель BMW, а также врач и фельдшер получили травмы. Их госпитализировали.
По факту аварии проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Сегодня, 21 апреля в 17:30 на трассе Крымск-Джигинка у поворота к хутору Аккерменка, женщина за рулем «BMW Х5» на высокой скорости выехала на полосу встречного движения и врезалась в карету «скорой помощи», которая ехала на вызов к больному. . На месте от полученных травм погибли водитель «скорой помощи» (1986г.р.) и пассажир «BMW» (1965 г.р.); По дороге в больницу умерла женщина-фельдшер (1989 г.р.); Водитель «BMW» (1980 г.р) и врач (1959г.р.) из кареты «скорой помощи» госпитализированы с серьезными травмами, за их жизни сейчас борются врачи. . По некоторым данным, у водителя «BMW» имеется 13 неоплаченных штрафов.. . ���� #chp_krd
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