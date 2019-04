Водитель машины скорой помощи погиб при столкновении с легковушкой в Крымском районе

View this post on Instagram

Сегодня, 21 апреля в 17:30 на трассе Крымск-Джигинка у поворота к хутору Аккерменка, женщина за рулем «BMW Х5» на высокой скорости выехала на полосу встречного движения и врезалась в карету «скорой помощи», которая ехала на вызов к больному. . На месте от полученных травм погибли водитель «скорой помощи» (1986г.р.) и пассажир «BMW» (1965 г.р.); По дороге в больницу умерла женщина-фельдшер (1989 г.р.); Водитель «BMW» (1980 г.р) и врач (1959г.р.) из кареты «скорой помощи» госпитализированы с серьезными травмами, за их жизни сейчас борются врачи. . По некоторым данным, у водителя «BMW» имеется 13 неоплаченных штрафов.. . #chp_krd