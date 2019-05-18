Минтранс обещал открыть железную дорогу по Крымскому мосту раньше срока

Крым

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Министерство транспорта России 18 мая заявило о готовности открыть железнодорожную часть Крымского моста раньше срока

Об этом глава министерства Евгений Дитрих сказал в разговоре с журналистами.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание [по открытию ж/д части раньше срока] будет исполнено», — цитирует министра ТАСС.

Накануне президент Рф Владимир Путин во время медиафорума ОНФ заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена с опережением графика, сообщает RT.

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Как писали Юга.ру, железнодорожную часть моста через Керченский пролив собирались запустить 1 декабря 2019 года. В феврале 2019 года сообщили, что первый пассажирский поезд прибудет в Крым 8 декабря.

Железная дорога Крымский мост
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