Прибыль банка УРАЛСИБ с начала 2019 года составила 4,7 млрд рублей

Банк УРАЛСИБ за первый квартал 2019 года получил 4,7 млрд рублей прибыли

Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за первый квартал 2019 года составила 4,7 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года банк заработал 3,6 млрд рублей.

Чистые процентные доходы УРАЛСИБа выросли в 1,7 раза — до 19,4 млрд рублей. Объем чистых комиссионных доходов сохранился на уровне прошлого года.

Величина собственного капитала составила 48,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Все нормативы банк выполняет с запасом.