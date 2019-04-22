УРАЛСИБ добавил в интернет-банк сервис онлайн-бухгалтерии для бизнеса
Банк УРАЛСИБ в апреле представил онлайн-сервис «Мое дело», позволяющий вести бухгалтерский учет
Сервис «Мое дело» рассчитан на пользователей интернет-банка «УРАЛСИБ — бизнес-онлайн». Он позволит оптимизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании. Ожидается, что это поможет сэкономить на услугах бухгалтера, сообщили 22 апреля в пресс-службе банка.
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Услуга предназначена как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Сервис объединяет необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн. Интеграция с интернет-банком позволит готовить расчетные документы в личном кабинете интернет-банка.
Пользователям доступны:
- использование интернет-бухгалтерии без дополнительной авторизации в личном кабинете;
- автоматическое формирование отчетов и их отправка через интернет;
- формирование первичных документов за несколько кликов;
- автоматическое формирование кадровых документов;
- складской и товарный учет;
- финансовая аналитика;
- автоматический расчет налогов, зарплаты, командировочных и больничных;
- ведение учета в «облаке»;
- подключение онлайн-касс и CRM-систем.
Сервис аккредитован в соответствии с законом «О персональных данных». Информация передается по защищенному каналу связи.
Также УРАЛСИБ планирует добавить в интернет-банк такие сервисы, как юридические онлайн-консультации, а также тестирование и оценка персонала.
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