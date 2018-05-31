Банк УРАЛСИБ заработал 4,6 млрд рублей в первом квартале 2018 года

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Банк УРАЛСИБ сообщил о результатах деятельности за первый квартал 2018 года

По итогам отчетного периода, чистая прибыль УРАЛСИБА составила 4 млрд 655 млн рублей, что многократно превышает прибыль за первый квартал 2017 года, отметили в пресс-службе банка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый процентный доход увеличился на 30,3%, а чистые комиссионные доходы выросли на 15,6%.

С учетом перехода с 1 января 2018 года на стандарт МСФО 9 «Финансовые инструменты» капитал банка увеличился на 16 млрд 507 млн рублей по сравнению с 2017 годом и к концу первого квартала 2018-го составил 93 млрд 337 млн рублей.

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