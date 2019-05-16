США внесли в «список Магнитского» чеченский отряд спецназа «Терек». Кадыров заявил, что Америка «боится маленькой Чечни»
Чеченский отряд спецназа «Терек» и его руководителя Абузайда Висмурадова 16 мая внесли в «список Магнитского»
Министерство финансов США внесло в санкционный «список Магнитского» чеченский отряд спецназа «Терек» и пятерых граждан России, включая командующего отрядом Абузайда Висмурадова. Также в список попали Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев и Елена Трикуля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что не понимает связи между Чечней и США.
«Как говорится, где Магнитский, а где Чечня? С какого боку привязывают отряд "Терек" к Магнитскому? "Терек" является одной из лучших и опытных боевых единиц в мире по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Это я заявляю со всей ответственностью. Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно», — возмутился Кадыров.
Он добавил, что этим вечером у команды первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова испортилось настроение. Это связано с тем, что члены команды не попали в «список Магнитского».
«Команда приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список! При этом официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в наших списках! Конечно, для простых граждан США и европейских стран двери в Чечню всегда открыты настежь! А тем, кто искусственно делает нас врагами, предлагаю, если в ваших жилах есть, хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем список Магнитского, чтобы запомнили на всю жизнь и ещё внукам рассказывали!», — резюмировал глава Чечни.
Так называемый «закон Магнитского» приняли в США в декабре 2012 года. Им вводятся санкции против людей, называемых причастными к нарушениям прав человека, в том числе к смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, расследовавшего хищения в бюджете РФ.
Фигурантам списка запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. Изначально закон касался нарушений прав человека в России, но с конца 2016 года его действие распространяется на весь мир — санкции применяются ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.
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