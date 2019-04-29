Партнера Интерпола привлекли к расследованию конфликта на конкурсе «Голос. Дети»

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Компанию Group-IB 29 апреля привлекли к независимому расследованию ситуации с финалом конкурса «Голос. Дети», где победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова

В пресс-службе Первого канала рассказали, что эксперты официального партнера Интерпола проведут независимое расследование, оценят информационную безопасность системы подсчета голосов, проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет накрутки голосов и использования ботов, сообщает ТАСС.

Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований, уточняет RT.

Как писали Юга.ру, 10-летняя Микелла Абрамова из Москвы набрала 56,5% голосов после СМС-голосования. При этом девочка покинула проект на предыдущем этапе, но вернулась благодаря победе в зрительском голосовании.

После финала Первый канал собрался провести проверку результатов, потому что оператор голосования заметил «некоторые аномальности».

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