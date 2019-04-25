Оператор связи DANYCOM тестирует программу для удаленной идентификации абонентов

Основными темами конференции стали «"Умные технологии" — что может предложить телекоммуникационный оператор рынку», «Как работает eSIM в России», «Облачные сервисы», «Кибербезопасность», «Импортозамещение на рынке телеком-оборудования» и другие.

«Мы считаем, что будущее за digital и big data. Уже сейчас активно развивается законодательная база, что позволяет телеком-компаниям реализовывать услуги с использованием процедур удаленной идентификации. На текущий момент совместно с партнерами мы проводим финальное тестирование программных комплексов для удаленной идентификации абонентов. Это позволит сделать следующий шаг в развитии онлайн-канала, который является для нас основным», — сказал директор по развитию компании DANYCOM Петр Кушиков.

Он добавил, что при переходе на digital в цифровую среду переходит также клиентский сервис. Кроме того, сейчас активно развивается направление big data. Компания может отследить социально-демографический портрет и интересы абонентов, их круг общения, геотаргетинг. Эти данные используют при создании продуктов, выделении целевой аудитории, проведении таргетированных рассылок, сообщили в пресс-службе компании DANYCOM.