Оператор связи DANYCOM тестирует программу для удаленной идентификации абонентов
Директор по развитию компании DANYCOM на конференции 23 апреля рассказал о тенденциях рынка телекоммуникаций в России
Конференция РБК «Цифровая трансформация телеком-отрасли: стратегия 2024» прошла в Москве. В ней участвовали представители власти, бизнеса и ведущие эксперты отрасли.
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Основными темами конференции стали «"Умные технологии" — что может предложить телекоммуникационный оператор рынку», «Как работает eSIM в России», «Облачные сервисы», «Кибербезопасность», «Импортозамещение на рынке телеком-оборудования» и другие.
«Мы считаем, что будущее за digital и big data. Уже сейчас активно развивается законодательная база, что позволяет телеком-компаниям реализовывать услуги с использованием процедур удаленной идентификации. На текущий момент совместно с партнерами мы проводим финальное тестирование программных комплексов для удаленной идентификации абонентов. Это позволит сделать следующий шаг в развитии онлайн-канала, который является для нас основным», — сказал директор по развитию компании DANYCOM Петр Кушиков.
Он добавил, что при переходе на digital в цифровую среду переходит также клиентский сервис. Кроме того, сейчас активно развивается направление big data. Компания может отследить социально-демографический портрет и интересы абонентов, их круг общения, геотаргетинг. Эти данные используют при создании продуктов, выделении целевой аудитории, проведении таргетированных рассылок, сообщили в пресс-службе компании DANYCOM.
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Компания DANYCOM — международный мобильный оператор, работающий на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. У них есть собственный диапазон номеров, тарифная политика и клиентский сервис. Оператор обеспечивает связь во всех регионах России.
В Краснодаре с декабря 2017 года до июня 2018-го оператор работал в тестовом режиме. Коммерческий запуск состоялся 18 июня.
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