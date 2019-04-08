Число заявок о переходе к оператору Danycom.Mobile со своим номером по тарифу «Бесплатный» за месяц увеличилось в 1,5 раза
Мобильный оператор Danycom.Mobile сообщил об увеличении количества заявок на подключение с сохранением прежнего мобильного номера
С момента запуска тарифного плана «Бесплатный» число желающих подключиться к Danycom.Mobile увеличилось в 1,5 раза. Больше всего таких клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщили в пресс-службе оператора.
На тарифе «Бесплатный» абоненты могут пользоваться голосовой связью, интернетом, а также отправлять смс-сообщения без оплаты. Единственное условие — согласие на получение до пяти рекламных сообщений в день. Тариф включает 30 минут на все номера России, 50 сообщений на всех операторов РФ и 1 гигабайт интернет-трафика, пакет начисляется каждый месяц.
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Если пакет заканчивается раньше, абоненты могут продолжить общение за 3 копейки за секунду звонка на любые номера России, 25 копеек за сообщение и 8 копеек за мегабайт. Условия тарифа в Крыму и Севастополе отличаются.
«Снизить ежемесячные траты при условии сохранения высокого сервиса — это естественное желание абонентов. Им интересен наш новый тариф "Бесплатный", поэтому многие пользователи наших услуг выбирают переход со своим номером. Важно отметить, что мы готовы предложить клиентам не только интересный продукт, но и высокий уровень клиентского сервиса», — прокомментировал коммерческий директор Danycom.Mobile Игорь Ксенофонтов.
Как сообщали Юга.ру, тариф «Бесплатный» запустили в конце февраля. За месяц к нему подключились более 9 тыс. человек, Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по числу подключений.
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