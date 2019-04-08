Число заявок о переходе к оператору Danycom.Mobile со своим номером по тарифу «Бесплатный» за месяц увеличилось в 1,5 раза

Мобильный оператор Danycom.Mobile сообщил об увеличении количества заявок на подключение с сохранением прежнего мобильного номера

С момента запуска тарифного плана «Бесплатный» число желающих подключиться к Danycom.Mobile увеличилось в 1,5 раза. Больше всего таких клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщили в пресс-службе оператора.

На тарифе «Бесплатный» абоненты могут пользоваться голосовой связью, интернетом, а также отправлять смс-сообщения без оплаты. Единственное условие — согласие на получение до пяти рекламных сообщений в день. Тариф включает 30 минут на все номера России, 50 сообщений на всех операторов РФ и 1 гигабайт интернет-трафика, пакет начисляется каждый месяц.