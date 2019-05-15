«Локомотив-Кубань» пригласил болельщиков на встречу с командой

Краснодарский край

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 мая закроет сезон встречей с болельщиками и традиционным турниром «Кубок дружбы»

Читайте также:

В «Кубке дружбы» сразятся четыре команды, в составе каждой из которых — по три баскетболиста «Локомотива» и болельщики. Они проведут по два 20-минутных матча. Первый полуфинал стартует в 18:00, однако двери «Баскет-холла» откроют на час раньше.

Выступить на турнире сможет любой болельщик, у которого есть сезонный абонемент. Для этого нужно оформить заявку на сайте «Локо».

На баскетбольном вечере состоится детский матч в рамках социального проекта One Team, а также финал «Биг Баскета», в котором командам за минуту нужно забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.

Читайте также:

В программе вечера — определение лучшего игрока сезона (проголосовать можно в группе «Локомотива» «ВКонтакте»), общение с командой, когда любой зритель сможет задать вопрос баскетболисту или тренеру, а также автограф-сессия, которая начнется около 21:30.

Мероприятие закончится исторической общей фотографией.

Как сообщали Юга.ру, в минувшем сезоне красно-зеленые дошли до четвертьфинала Еврокубка и остановились на стадии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Афиша Краснодара Баскетбол Болельщики Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за дыма от горящих полей на Ставрополье на трассе столкнулись восемь машин
В Сочи представили программу карнавала в честь открытия курортного сезона
Сбербанк через суд потребовал от правительства Дагестана более 417,3 млн рублей
Арашуковы пожаловались на отсутствие халяльного питания и телевизора в СИЗО
Навальный рассказал, зачем Путин играет в Ночной хоккейной лиге в Сочи
Замглавы минсельхоза Кубани поймали на незаконном получении 3 млн рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале