«Локомотив-Кубань» пригласил болельщиков на встречу с командой
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 мая закроет сезон встречей с болельщиками и традиционным турниром «Кубок дружбы»
В «Кубке дружбы» сразятся четыре команды, в составе каждой из которых — по три баскетболиста «Локомотива» и болельщики. Они проведут по два 20-минутных матча. Первый полуфинал стартует в 18:00, однако двери «Баскет-холла» откроют на час раньше.
Выступить на турнире сможет любой болельщик, у которого есть сезонный абонемент. Для этого нужно оформить заявку на сайте «Локо».
На баскетбольном вечере состоится детский матч в рамках социального проекта One Team, а также финал «Биг Баскета», в котором командам за минуту нужно забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.
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В программе вечера — определение лучшего игрока сезона (проголосовать можно в группе «Локомотива» «ВКонтакте»), общение с командой, когда любой зритель сможет задать вопрос баскетболисту или тренеру, а также автограф-сессия, которая начнется около 21:30.
Мероприятие закончится исторической общей фотографией.
Как сообщали Юга.ру, в минувшем сезоне красно-зеленые дошли до четвертьфинала Еврокубка и остановились на стадии плей-офф Единой лиги ВТБ.
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