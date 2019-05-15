«Локомотив-Кубань» пригласил болельщиков на встречу с командой

В «Кубке дружбы» сразятся четыре команды, в составе каждой из которых — по три баскетболиста «Локомотива» и болельщики. Они проведут по два 20-минутных матча. Первый полуфинал стартует в 18:00, однако двери «Баскет-холла» откроют на час раньше.

Выступить на турнире сможет любой болельщик, у которого есть сезонный абонемент. Для этого нужно оформить заявку на сайте «Локо».

На баскетбольном вечере состоится детский матч в рамках социального проекта One Team, а также финал «Биг Баскета», в котором командам за минуту нужно забить в корзину как можно больше больших надувных мячей.