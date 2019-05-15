ФК «Краснодар» открыл продажу абонементов на следующий сезон
Футбольный клуб «Краснодар» 15 мая открыл продажу абонементов на домашние игры «быков» в сезоне-2019/20
Владельцы абонементов гарантируют себе места на стадионе «Краснодар» на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также получат приоритет при покупке билетов на домашние игры «горожан» в еврокубках.
Как устроен изнутри стадион ФК «Краснодар»:
С 15 мая купить места смогут владельцы абонементов на сезон-2018/19, карт болельщика и граждане, которые получили льготные предложения. Свободная продажа абонементов стартует 24 июня, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Также с 15 мая по 31 июля можно будет купить абонементы на игры «Краснодара-2» в ФНЛ.
В новом сезоне продолжит действовать программа скидок. Они будут доступны детям от 5 до 11 лет (от 30 до 50%), подросткам от 12 до 17 лет (10-30%), студентам (10-30%), инвалидам, пенсионерам и ветеранам (10-20%).
Смотрите фоторепортаж:
Владельцы абонементов прошлого сезона смогут получить скидку до 20%, в зависимости от того, как часто они ходили на матчи «быков», рассказали порталу Юга.ру в кассах стадиона.
Приобрести абонементы на новый сезон можно в кассах арены черно-зеленых на улице Разведчика Леонова, 1. Они работают с 9:00 до 19:00 в будние дни и с 10:00 до 18:00 по выходным.
Как сообщали Юга.ру, 11 мая «Краснодар» разгромил «Енисей» и лишил его шансов остаться в премьер-лиге. В следующем туре «быки» 19 мая на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».
Последний матч сезона-2018/19 «Краснодар» проведет дома: 26 мая команда сыграет с казанским «Рубином». Болельщики раскупили все билеты на этот матч меньше чем за неделю.
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