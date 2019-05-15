ФСБ проводит обыски в Кадастровой палате и Росреестре Дагестана

В Дагестане ФСБ возбудила уголовное дело и начала обыски в Кадастровой палате и Росреестре республики

МВД совместно с ФСБ начало обыски и выемку документов в филиале Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Дагестану и в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Дагестану, сообщили 15 мая в пресс-службе республиканского СУ СК России.

По версии следствия, в 2014 году специалист-эксперт отдела регистрации прав на объекты жилого назначения и объекты государственной собственности вместе с неустановленными сообщниками создал преступную группу. Банда проводила незаконные действия с земельными участками, которые были в муниципальной и федеральной собственности Дагестана. После этого их незаконно отчуждали.

В конце 2017 года злоумышленник с подельниками по поддельным выпискам из похозяйственной книги незаконно зарегистрировал на пятерых местных жителей право собственности на земельные участки общей площадью 6,6 тыс. кв. метров, находящиеся в собственности республики. Ущерб превысил 7 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).