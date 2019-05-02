Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ

Хасбулатова задержали в аэропорту Махачкалы 30 апреля. Его сняли с самолета, когда он пытался покинуть республику.

Кировский районный суд Махачкалы 2 мая вынес решение о заключении министра под стражу по ходатайству следственного отдела МВД по Дагестану.

В отношении Хасбулатова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обстоятельства дела касаются периода, когда чиновник работал руководителем государственного автономного учреждения Дагестана «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД». Этот пост он занимал с 2013 по 2018 год.

«Дело возбудили 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным следствия, в 2015 году Хасбулатов создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ значительно завышала их стоимость. Деньги выводились через аффилированные фирмы и обналичивались.