Министра экономики Дагестана арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ
Задержанного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова заключили под стражу
Хасбулатова задержали в аэропорту Махачкалы 30 апреля. Его сняли с самолета, когда он пытался покинуть республику.
Кировский районный суд Махачкалы 2 мая вынес решение о заключении министра под стражу по ходатайству следственного отдела МВД по Дагестану.
В отношении Хасбулатова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Обстоятельства дела касаются периода, когда чиновник работал руководителем государственного автономного учреждения Дагестана «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД». Этот пост он занимал с 2013 по 2018 год.
«Дело возбудили 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 млн рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.
По данным следствия, в 2015 году Хасбулатов создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ значительно завышала их стоимость. Деньги выводились через аффилированные фирмы и обналичивались.
Как увидеть самые красивые места России, отдохнуть и помочь природе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.