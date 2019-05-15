В администрации Таганрога прошли обыски

«Но подробности у следственного комитета, они занимаются этим. В настоящее время все сотрудники администрации на своих рабочих местах», — цитирует Лисицкого «Интерфакс» .

Информированный источник рассказал, что сотрудники силовых ведомств провели обыски и выемку документов в здании администрации Таганрога. Это связано с расследованием уголовного дела.

Как писали Юга.ру, главные архитекторы Ростова и Ростовской области находятся под следствием. В середине апреля стало известно, что против главного архитектора Ростова Романа Илюгина завели еще одно уголовное дело — о халатности. Следствие считает, что он не отслеживал самозастрои в Ворошиловском районе города и не принимал мер для их ликвидации.