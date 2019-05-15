На Земле закончилась одна из сильнейших магнитных бурь за последние пару лет
Ученые сообщили, что на Земле ночью 14 мая закончилась сильная магнитная буря
Как писали Юга.ру, в последние дни на земле наблюдалось усиление геомагнитной активности, из-за чего в земной магнитосфере началась магнитная буря третьего уровня из пяти.
Читайте также:
По данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, сильная магнитная буря прошла в первой половине дня 14 мая, но магнитосфера оставалась возбужденной до ночи. Сейчас она находится в спокойном состоянии, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.