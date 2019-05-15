На Земле закончилась одна из сильнейших магнитных бурь за последние пару лет

Как писали Юга.ру, в последние дни на земле наблюдалось усиление геомагнитной активности, из-за чего в земной магнитосфере началась магнитная буря третьего уровня из пяти.

По данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, сильная магнитная буря прошла в первой половине дня 14 мая, но магнитосфера оставалась возбужденной до ночи. Сейчас она находится в спокойном состоянии, пишет RT со ссылкой на РИА «Новости».