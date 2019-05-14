На Земле началась крупнейшая за последние пару лет магнитная буря
На Земле утром 14 мая началась мощная магнитная буря
В последние дни на земле наблюдается усиление геомагнитной активности, это связано с усилением и солнечной активности. В центре солнечного диска произошли значительные выбросы солнечного вещества. Эти облака плазмы частично прилетели к Земле. Поэтому в земной магнитосфере началась магнитная буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов, рассказал RT заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Анатолий Белов.
Он отметил, что буря сегодня не закончится, так как за ней идут еще несколько вбросов.
Как сообщали Юга.ру, к середине недели на Кубани прекратятся дожди и потеплеет до 29 °С.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.