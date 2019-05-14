На Земле началась крупнейшая за последние пару лет магнитная буря

В последние дни на земле наблюдается усиление геомагнитной активности, это связано с усилением и солнечной активности. В центре солнечного диска произошли значительные выбросы солнечного вещества. Эти облака плазмы частично прилетели к Земле. Поэтому в земной магнитосфере началась магнитная буря третьего уровня, а всего на шкале пять баллов, рассказал RT заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Анатолий Белов.

Он отметил, что буря сегодня не закончится, так как за ней идут еще несколько вбросов.