В обанкротившемся краснодарском банке «Первомайский» нашли недостачу на 242,1 млн рублей

По данным на 7 мая, во время инвентаризации имущества установили, что наибольшая часть недостачи в 82,1 млн рублей приходится на активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача основных средств и хозяйственных затрат достигла боле 72,2 млн рублей. Она связана с фактическим отсутствием имущества. Еще 33,5 млн рублей пришлось на кредиты. Недостача связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Также выявлена недостача в размере 54,1 млн рублей. Это остатки на корреспондентских счетах, открытых в банках. Недостача по драгоценным металлам составила 1 тыс. рублей.