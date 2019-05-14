В обанкротившемся краснодарском банке «Первомайский» нашли недостачу на 242,1 млн рублей
В краснодарском банке «Перомайский», который признали банкротом, выявили недостачу в 242,1 млн рублей
По данным на 7 мая, во время инвентаризации имущества установили, что наибольшая часть недостачи в 82,1 млн рублей приходится на активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача основных средств и хозяйственных затрат достигла боле 72,2 млн рублей. Она связана с фактическим отсутствием имущества. Еще 33,5 млн рублей пришлось на кредиты. Недостача связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.
Также выявлена недостача в размере 54,1 млн рублей. Это остатки на корреспондентских счетах, открытых в банках. Недостача по драгоценным металлам составила 1 тыс. рублей.
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Сейчас специалисты ищут подтверждающие документы и другое имущество банка.
Во время проведения инвентаризации выявили мебель, банковское оборудование, фото- и видеотехнику в количестве 11,6 тыс. штук, которые не учтены на балансовых счетах банка, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Как сообщали Юга.ру, 23 ноября 2018 года Центробанк России отозвал у банка «Первомайский» лицензию. В январе банк признали банкротом. В марте «Первомайский» обязали вернуть вкладчикам 380 млн рублей, которые украли у них сотрудники банка.
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