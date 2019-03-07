«Первомайский» обязали вернуть вкладчикам 380 млн рублей, которые украли у них сотрудники банка
Краснодарский краевой суд переложил обязанность возмещения средств, украденных у вкладчиков банка «Первомайский», на саму кредитную организацию
Мошенничество, совершенное руководителем Геленджикского отделения банка Ларисой Голодновой и ее сотрудником Дмитрием Бондарем, было выявлено в 2013 году. В течение пяти лет они принимали вклады в обход кассы банка и воровали деньги со счетов клиентов. От действий мошенников пострадали 188 жителей нескольких регионов: Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Тюменской областей и других субъектов России. Общая сумма ущерба составила более 380 млн. рублей.
Обоих осудили в мае 2018 года по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
Обманутые вкладчики несколько лет добивались возмещения нанесенного им ущерба. Однако рассматривающие дело судебные инстанции не усматривали в нем вины банка как работодателя, указывая, что имущественную ответственность должны нести его сотрудники.
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Изменить ход дела удалось после обращения депутата Госдумы Натальи Костенко в ЦБ РФ и Генпрокуратуру. После Генпрокуратура поручила рассмотреть дело в Верховном суде РФ. Там усмотрели нарушение имущественных прав вкладчиков и направили дело на повторный пересмотр в краевой суд.
В феврале краевой суд принял решение в защиту прав обманутых вкладчиков, в котором указал, что ответственность за причиненный материальный ущерб должны нести не только сотрудники банка, как частные лица, но и сам банк, в котором его работники совершали хищение средств граждан. В решении говорится, что банк создал условия для неправомерного поведения своего работника, поэтому должен понести «бремя негативных последствий» и возместить ущерб.
Принятое решение Костенко назвала прецедентным, так как оно позволяет вкладчикам использовать более эффективный механизм возврата своих сбережений за счет средств банка, а не за счет совершивших махинации сотрудников банка, которые в большинстве случаев как частные лица являются неплатежеспособными.
Как сообщали Юга.ру, 23 ноября Центробанк России отозвал у банка «Первомайский» лицензию. В январе банк был признали банкротом.
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