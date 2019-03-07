«Первомайский» обязали вернуть вкладчикам 380 млн рублей, которые украли у них сотрудники банка

Краснодарский краевой суд переложил обязанность возмещения средств, украденных у вкладчиков банка «Первомайский», на саму кредитную организацию

Мошенничество, совершенное руководителем Геленджикского отделения банка Ларисой Голодновой и ее сотрудником Дмитрием Бондарем, было выявлено в 2013 году. В течение пяти лет они принимали вклады в обход кассы банка и воровали деньги со счетов клиентов. От действий мошенников пострадали 188 жителей нескольких регионов: Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Тюменской областей и других субъектов России. Общая сумма ущерба составила более 380 млн. рублей.

Обоих осудили в мае 2018 года по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Обманутые вкладчики несколько лет добивались возмещения нанесенного им ущерба. Однако рассматривающие дело судебные инстанции не усматривали в нем вины банка как работодателя, указывая, что имущественную ответственность должны нести его сотрудники.