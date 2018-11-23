ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский»
Центробанк России 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Об этом сообщается на сайте Банка России. В приказе говорится, что лицензию отозвали в связи с неисполнением банком федеральных законов, в том числе, «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Центробанк аннулировал лицензию «Первомайского» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В документе уточняется, что банк должен прекратить свою деятельность.
В пресс-службе Агентства по страхованию вкладов сообщили, что выплаты клиентам банка начнутся не позднее 7 декабря.
«Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности», — говорится в сообщении агентства.
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