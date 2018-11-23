ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Первомайский»

Центробанк России 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский»

Об этом сообщается на сайте Банка России. В приказе говорится, что лицензию отозвали в связи с неисполнением банком федеральных законов, в том числе, «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Центробанк аннулировал лицензию «Первомайского» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В документе уточняется, что банк должен прекратить свою деятельность.