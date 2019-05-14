Власти Кубани хотят потратить 400 млн рублей на строительство десяти центров единоборств
В Краснодарском крае власти планируют направить 400 млн рублей на строительство десяти центров единоборств
Об этом 14 мая рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Кубани Вячеслав Никитин. По его словам, местные власти уже выбирают подходящие земельные участки. Строительство десяти центров хотят начать до конца года.
Замминистра пояснил, что для финансирования нужно внести изменения в бюджет. Это хотят сделать на одной из ближайших сессий Законодательного собрания Краснодарского края.
Никитин пояснил, что центры хотят сделать типовыми с соблюдением противопожарных и антитеррористических требований. В каждом из них оборудуют не менее трех ковров для занятий спортом, трибуны для зрителей, душевые комнаты. Планируется, что в Краснодаре создадут в краевой центр по развитию единоборств.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что к 2023 году нужно открыть центры единоборств во всех 44 муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в феврале правительство постановило выделить Краснодарскому краю 500 млн рублей на строительство многофункционального спортивного комплекса. Объект площадью 38,4 тыс. кв. метров должны сдать в эксплуатацию в 2021 году. В министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края сообщили, федеральные деньги направят на завершение комплекса бассейнов в «Городе спорта».
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