Власти Кубани хотят потратить 400 млн рублей на строительство десяти центров единоборств

Об этом 14 мая рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Кубани Вячеслав Никитин. По его словам, местные власти уже выбирают подходящие земельные участки. Строительство десяти центров хотят начать до конца года.

Замминистра пояснил, что для финансирования нужно внести изменения в бюджет. Это хотят сделать на одной из ближайших сессий Законодательного собрания Краснодарского края.

Никитин пояснил, что центры хотят сделать типовыми с соблюдением противопожарных и антитеррористических требований. В каждом из них оборудуют не менее трех ковров для занятий спортом, трибуны для зрителей, душевые комнаты. Планируется, что в Краснодаре создадут в краевой центр по развитию единоборств.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что к 2023 году нужно открыть центры единоборств во всех 44 муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.