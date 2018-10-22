Власти Кубани к 2021 году хотят сделать самбо обязательным уроком во всех школах

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 октября заявил, что к 2021 году нужно сделать самбо обязательным третьим уроком физкультуры во всех школах

Об этом он сообщил на встрече с президентом общественной организации «Ассоциация единоборств Краснодарского края» Владимиром Ярченко.

На Кубани с 1 сентября уроки самбо ввели в 146 школах. Из краевого бюджета направили 20 млн рублей на оборудование спортзалов и подготовку учителей физкультуры. В 2019 году планируют увеличить число школ, в которых будут преподавать самбо как обязательный урок, до 300. На эти цели собираются выделить 28 млн рублей.

Кондратьев отметил, что самбо — это система воспитания детей и подростков. По его мнению, необходимо дать школьникам альтернативу постоянному времяпрепровождению в интернете и социальных сетях.

«Молодежь надо направлять, иначе она может попасть под другое, иногда враждебное влияние. А самбо — это самооборона без оружия. Это не только физическое, но и духовное здоровье», — добавил глава края.

Вице-губернатор Николай Долуда уточнил, что в регионе единоборствами занимаются более 52 тыс. детей. Из них 18 тыс. человек посещают занятия самбо или дзюдо, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.