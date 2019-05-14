В Дагестане назначили нового главу министерства экономики и территориального развития республики

Им стал первый заместитель главы ведомства Гаджи Султанов. Указ о новом назначении подписал глава Дагестана Владимир Васильев. Документ уже вступил в силу, сообщается на сайте главы Республики Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, ранее дагенстанское минэкономики возглавлял Осман Хасбулатов. Его задержали в аэропорту Махачкалы 30 апреля. Чиновника сняли с самолета, когда он пытался покинуть республику. В мае его арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ.