В Дагестане назначили нового главу министерства экономики и территориального развития республики
В Дагестане 13 мая назначили временного исполняющего обязанности министра экономики и территориального развития республики
Им стал первый заместитель главы ведомства Гаджи Султанов. Указ о новом назначении подписал глава Дагестана Владимир Васильев. Документ уже вступил в силу, сообщается на сайте главы Республики Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, ранее дагенстанское минэкономики возглавлял Осман Хасбулатов. Его задержали в аэропорту Махачкалы 30 апреля. Чиновника сняли с самолета, когда он пытался покинуть республику. В мае его арестовали по делу о хищении 20 млн рублей при закупке мебели для МФЦ.
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