В Краснодаре пропала женщина с периодической потерей памяти

30 апреля 57-летняя женщина вышла из дома на улице Школьной и не вернулась. У нее периодическая потеря памяти.

Рост пропавшей — около 170 см, она худая, с темными короткими волосами и серо-зелеными глазами. Справа на шее у женщины есть родинка.

Людмила Захарченко была одета в темно-зеленую куртку с поясом, бежевую юбку в клетку, розовую шапку с брошью-бабочкой, черные колготки и лаковые балетки. С собой у нее была бежевая сумка и копия паспорта на ее имя.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, сообщить в отдел полиции на улице Домбайской, 10/1 или по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (918) 679-23-21, 8 (961) 585-57-82 либо 102, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.