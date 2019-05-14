В Краснодаре пропала женщина с периодической потерей памяти
В Краснодаре полиция разыскивает без вести пропавшую Людмилу Захарченко
30 апреля 57-летняя женщина вышла из дома на улице Школьной и не вернулась. У нее периодическая потеря памяти.
Рост пропавшей — около 170 см, она худая, с темными короткими волосами и серо-зелеными глазами. Справа на шее у женщины есть родинка.
Людмила Захарченко была одета в темно-зеленую куртку с поясом, бежевую юбку в клетку, розовую шапку с брошью-бабочкой, черные колготки и лаковые балетки. С собой у нее была бежевая сумка и копия паспорта на ее имя.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении женщины, сообщить в отдел полиции на улице Домбайской, 10/1 или по телефонам: 8 (861) 250-87-55, 8 (918) 679-23-21, 8 (961) 585-57-82 либо 102, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.
Как писали Юга.ру, 10 мая в Краснодаре пропал 68-летний Валерий Егоянц — он вышел из дома на улице Седина и не вернулся. Ранее мужчина пропадал в июле 2018 года.
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