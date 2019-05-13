ФК «Краснодар» продолжает продажу билетов на свой последний матч сезона против «Рубина»

Последняя игра черно-зеленых в этом сезоне Российской премьер-лиги пройдет на стадионе «Краснодар» против казанского «Рубина» 26 мая в 14:00.

«Краснодар» напомнил болельщикам, что билеты можно купить в кассах стадиона или онлайн через личный кабинет только на официальном сайте «горожан». В первом случае один человек может приобрести до двух билетов, во втором — до трех. Также «быки» приостановили выдачу новых карт болельщика до начала следующего сезона.

Кассы стадиона на улице Разведчика Леонова, 1 работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 — по выходным. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.