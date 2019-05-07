Нестрашная потеря или обидная недостача? О ничьей «Краснодара» в Ростове

В новой колонке для Юга.ру спортивный журналист Алексей Андронов рассуждает о ничьей «Краснодара» в Ростове. Матч прошел 5 мая и завершился со счетом 1:1.

Алексей Андронов

— Как известно, мир делится на тех, у кого стакан наполовину пуст, и на тех, у кого наполовину полон. С учетом того, что «Краснодар» знал результаты прямых конкурентов, ничья в Ростове многих наверняка расстроила. Ведь можно было догнать в таблице «Локомотив». Теперь у железнодорожников довольно простое расписание на последние три тура, набрать в которых им нужно семь очков. Вряд ли команда Семина допустит больше одной осечки. С другой стороны, ЦСКА сыграл вничью с «Динамо». Впереди у армейцев тяжелейший выезд в Санкт-Петербург, где «Зенит» не только захочет поквитаться за поражение в первом круге, но и попробует как следует отпраздновать свой 5-й чемпионский титул в России.

Думаю, что все-таки негативные эмоции сейчас превалируют — удержи «Краснодар» победу в Ростове, он не только догнал бы «Локомотив», но и борьба за место в Лиге чемпионов (пусть и в квалификации) была бы фактически закончена. Теперь придется еще немного напрячься. Стартовый состав, выбранный Мурадом Мусаевым, изрядно удивил. В компании Мартыновича и Спаича на поле вышел Фьолусон. Его действия в этой игре напомнили о несколько подзабытом футбольном амплуа — передний центральный защитник. Если брать позицию на поле — то, по сути, исландец занял место Каборе. Однако по функционалу их роли различались. При атаках «Ростова» он становился первым оплотом обороны, а при собственных — выдвигался чуть вперед, позволяя Перейре и Газинскому больше думать об атаке. Не думаю, что даже довольно уверенная игра Фьолусона в этом матче дает возможность полагать, что он будет действовать так постоянно. Новый игрок середины поля (а скорее — два) «Краснодару» все равно понадобится. К тому же свою роль в успешности действий исландца наверняка сыграл эффект неожиданности. Как вариант действий «Краснодара» это стоит записать, но на постоянной основе мы вряд ли увидим такое построение.

Судя по развитию событий, Мусаеву удалось удивить Карпина. Начало матча осталось за «Краснодаром», соперник же никак не мог наладить выход из обороны в атаку. Гол Классона с пенальти, уж простите за напрашивающийся каламбур, был забит действительно классно. В самый угол, без шансов для одного из самых «больших» вратарей премьер-лиги Песьякова. В первом тайме «Краснодар» полностью переиграл своего соперника. Всего четыре его удара пришлись в створ (у «Ростова» точным получился только один из трех). Но это еще ничего не означало — в нынешнем сезоне в матчах этой пары «Ростов» отыгрывался уже дважды, причем на выезде вообще лишил «Краснодар» преимущества в два мяча. Валерий Карпин определенно умеет держать удар. А уж неуступчивость и упрямство (в хорошем смысле слова) — так и вообще визитная карточка его «Ростова». Его можно переиграть, можно заставить много бегать без мяча. Но как назойливого пса — его почти нельзя «стряхнуть с себя». Еще более точную аналогию можно привести из бокса, где самыми неудобными и неприятными являются не те соперники, что реально опасны, а те, что висят на тебе весь бой, и пусть сами не бьют, но изматывают до крайней степени. «Ростов» часто бывает таким.

По-моему, во втором тайме «Краснодар» несколько подзабыл, с кем имеет дело. Строгая игра на удержание и контратаки — это то, что хорошо подошло под стиль и возможности ЦСКА. Но с «Ростовом» так играть чревато. А уж если играть — то нужно четко реализовывать свои моменты. Вот как раз с этим у «Краснодара» и возникли проблемы. Вышедший вместо Игнатьева Ари хоть и добавил определенной остроты и вынудил защитников «Ростова» перестраиваться (все-таки формат у нападающих совсем разный), но реализовать те шансы, которые у него были, не вышло. Во втором тайме у «Краснодара» не было не то что былого — а и вовсе никакого преимущества. И по воротам, и в створ «Ростов» бил чаще. И забил гол, который, быть может, и не вытекал напрямую из хода игры, но пророс в ней из осторожности «быков», в концовке откровенно удерживавших счет 1:0. Тут свое слово сказал Роман Еременко. Хорошо понимаю коллег, смакующих его голевой пас внешней стороной стопы на Шомуродова. Но не вижу в этом ничего удивительного. Роман так делал и в Финляндии, и в киевском «Динамо», и в «Рубине» и в ЦСКА. Умению работать внешней стороной стопы — довольно редкому в современном футболе качеству — его обучал отец. Причем это было совершенно осознанное обучение, направленное именно на обретение эксклюзивного навыка.