В Краснодаре общественники пожаловались на рубку деревьев на улице Россинского. Оказалось, что это законно

Общественники сообщили, что в лесополосе на улице Кирилла Россинского в Краснодаре начали рубить деревья. В мэрии рассказали, что это законно

Об этом сообщила председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова на странице организации в фейсбуке.

Шувалова рассказала порталу Юга.ру, что деревья спиливали в лесополосе на улице Кирилла Россинского 27 января.

«Я связалась с городской службой озеленения и ее руководителем Исой Чингариевым. Он направил на место специалистов, вырубку приостановили. Всего спилили 31 дерево. Они провели переговоры с собственником участка. Сейчас выясняют, насколько законна эта рубка, кто ее инициатор и исполнитель. Есть ли разрешение на строительство на этом участке», — сказала глава общественной организации.

По ее словам, в генплане города указано, что это земли сельскохозяйственного назначения. Общественники опасаются, что на месте деревьев начнут строительство.

«Сейчас по закону на земле с таким статусом вырубка возможна. Но если там планируют что-то строить, то территория должна получить статус земли многоквартирных домов, а для рубки на такой земле необходимы дополнительные разрешения и затраты. То есть собственник может поступить так: вырубить деревья на землях сельхозназначения, а потом переделать статус этих земель без ущерба для себя», — пояснила Шувалова.