В Краснодаре общественники пожаловались на рубку деревьев на улице Россинского. Оказалось, что это законно
Общественники сообщили, что в лесополосе на улице Кирилла Россинского в Краснодаре начали рубить деревья. В мэрии рассказали, что это законно
Об этом сообщила председатель общественного совета по развитию городской среды «Помоги городу» Елена Шувалова на странице организации в фейсбуке.
Шувалова рассказала порталу Юга.ру, что деревья спиливали в лесополосе на улице Кирилла Россинского 27 января.
«Я связалась с городской службой озеленения и ее руководителем Исой Чингариевым. Он направил на место специалистов, вырубку приостановили. Всего спилили 31 дерево. Они провели переговоры с собственником участка. Сейчас выясняют, насколько законна эта рубка, кто ее инициатор и исполнитель. Есть ли разрешение на строительство на этом участке», — сказала глава общественной организации.
По ее словам, в генплане города указано, что это земли сельскохозяйственного назначения. Общественники опасаются, что на месте деревьев начнут строительство.
«Сейчас по закону на земле с таким статусом вырубка возможна. Но если там планируют что-то строить, то территория должна получить статус земли многоквартирных домов, а для рубки на такой земле необходимы дополнительные разрешения и затраты. То есть собственник может поступить так: вырубить деревья на землях сельхозназначения, а потом переделать статус этих земель без ущерба для себя», — пояснила Шувалова.
В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру пояснили, что вырубка была законна.
«Деревья, посаженные в лесополосе на улице Кирилла Россинского, не попадают под закон "О защите зеленых насаждений". Они находились на землях сельхозназначения. По закону рубить и спиливать деревья на такой территории можно. Для этого не требуется порубочный билет. Соответственно, в администрацию города за согласованием на рубку этих деревьев не обращались. Специалисты мэрии выезжали на место, проверяли. Это законно», — пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.
Начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара Иса Чингариев рассказал порталу Юга.ру, что собственник земли — физлицо Руслан Асугов. Он и занимается вырубкой.
«Сейчас на участке строительства нет. Вырубку на время приостанавливали для разбирательства, но чтобы ее прекратить полномочий у отдела таких нет. Она производится законно», — сказал начальник отдела озеленения.
Чингариев добавил, что отдел выступил с инициативой внести правки в краевой закон «О защите зеленых насаждений». По его словам, земли сельхозназначения тоже должны включаться в этот закон. Для вырубки деревьев на таких территориях предлагается также оформлять порубочный билет. Правки направили в комитет по экологии Законодательного собрания Краснодарского края. Они находятся на рассмотрении.
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