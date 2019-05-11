В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Енисеем»

В парке «Краснодар» 11 мая устроят прямую трансляцию матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Краснодаром»

Поединок стартует в Красноярске в 14:00. В это же время в амфитеатре начнется прямая трансляция, сообщается в инстаграме парка «Краснодар». Вход свободный.

По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», 11 мая в Краснодаре будет облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 °С.