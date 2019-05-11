В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» с «Енисеем»
В парке «Краснодар» 11 мая устроят прямую трансляцию матча 28-го тура Российской премьер-лиги между «Енисеем» и «Краснодаром»
Поединок стартует в Красноярске в 14:00. В это же время в амфитеатре начнется прямая трансляция, сообщается в инстаграме парка «Краснодар». Вход свободный.
По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», 11 мая в Краснодаре будет облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 24 °С.
Колонка Алексея Андронова:
За три тура до конца чемпионата «быки» занимают третье место. Дебютант Премьер-лиги, «Енисей» находится в зоне вылета и занимает последнее, 16-е место.
После игры в Красноярске черно-зеленым предстоит провести выездной матч с тульским «Арсеналом». В заключительном, 30-м туре «Краснодар» 26 мая на своем стадионе примет казанский «Рубин».
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