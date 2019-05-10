В ценре Краснодара 19-летний водитель «семерки» столкнулся с микроавтобусом
Вечером 9 мая на перекрестке улиц Северной и Школьной в Краснодаре ВАЗ-2107 столкнулся с микроавтобусом Hyundai
19-летний житель станицы Новотитаровской за рулем легкового автомобиля в 22:54 проехал на красный свет, двигаясь по Северной в сторону улицы Филатова, при повороте налево на перекрестке со Школьной. В результате он врезался в микроавтобус Hyundai, за рулем которого был 24-летний краснодарец. После столкновения «семерка» продолжила движение и выехала на бордюр, сообщил порталу «Юга.ру» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 попал в больницу, больше никто не пострадал.
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