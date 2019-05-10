Младенец погиб в перевернувшейся в ДТП машине без удерживающего кресла на Кубани

В 9:40 утра на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги и перевернулся — его водитель не справился с управлением. Машина столкнулась с ограждением, перевернулась и задела трансформаторную будку. В результате аварии погибла полуторамесячная девочка, которую перевозили без обязательного удерживающего кресла — в люльке от коляски. Еще три человека пострадали, рассказала порталу Юга.ру рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.



Краевое управление ГИБДД призывает быть участников движения ответственными и аккуратными при перевозке детей и помнить, что их жизнь и здоровье зависит от водителя.