Младенец погиб в перевернувшейся в ДТП машине без удерживающего кресла на Кубани
10 мая в Павловском районе произошло ДТП, в котором погиб ребенок и пострадали еще трое человек
В 9:40 утра на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе автомобиль ВАЗ-2107 съехал с дороги и перевернулся — его водитель не справился с управлением. Машина столкнулась с ограждением, перевернулась и задела трансформаторную будку. В результате аварии погибла полуторамесячная девочка, которую перевозили без обязательного удерживающего кресла — в люльке от коляски. Еще три человека пострадали, рассказала порталу Юга.ру рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Краевое управление ГИБДД призывает быть участников движения ответственными и аккуратными при перевозке детей и помнить, что их жизнь и здоровье зависит от водителя.
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