При взрыве на АЗС в Чечне пострадали несколько человек

Источники сообщили о нескольких пострадавших при взрыве заправки в Шелковском районе Чечни

Дежурный республиканского Центра медицины катастроф сообщил ТАСС о пяти пострадавших, которые обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара.

«Пять человек пострадали при пожаре. Выясняем степень тяжести», — сказал дежурный.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики сообщает о четырех пострадавших, которые являются работниками автосервиса, на который перекинулось пламя.

«Огнем уничтожено расположенное вблизи АЗС здание автосервиса, пострадали четверо его работников», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали Юга.ру, четыре цистерны с топливом взорвались на АЗС «Даймохк» на окраине станицы Шелковской. После этого возник пожар, в тушении которого участвовали 58 человек и 17 единиц техники.

По уточненным данным ГУ МЧС по ЧР, площадь пожара состав ила 800 кв. метров.

«Имеются пострадавшие, которые были доставлены в ЦРБ Шелковского района», — говорится в сообщении ведомства.