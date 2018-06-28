При взрыве на АЗС в Чечне пострадали несколько человек
Источники сообщили о нескольких пострадавших при взрыве заправки в Шелковском районе Чечни
Дежурный республиканского Центра медицины катастроф сообщил ТАСС о пяти пострадавших, которые обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара.
«Пять человек пострадали при пожаре. Выясняем степень тяжести», — сказал дежурный.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики сообщает о четырех пострадавших, которые являются работниками автосервиса, на который перекинулось пламя.
«Огнем уничтожено расположенное вблизи АЗС здание автосервиса, пострадали четверо его работников», — сказал собеседник агентства.
Как сообщали Юга.ру, четыре цистерны с топливом взорвались на АЗС «Даймохк» на окраине станицы Шелковской. После этого возник пожар, в тушении которого участвовали 58 человек и 17 единиц техники.
По уточненным данным ГУ МЧС по ЧР, площадь пожара состав ила 800 кв. метров.
«Имеются пострадавшие, которые были доставлены в ЦРБ Шелковского района», — говорится в сообщении ведомства.
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