В Дагестане сгорела заправка

Дагестан

Распечатать

Вечером 7 мая на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана сгорел автозаправочный комплекс

Возгорание произошло около 16 часов в 4-х километрах от села Первомайское.

Читайте также:

«Огонь охватил одну из цистерн с газом и одноэтажное здание. Место возгорания оцепили работники МВД. Пожар локализовали на площади 500 кв. метров. К 17:50 открытое горение ликвидировали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

К ликвидации последствий привлекли 68 человек и 19 единиц техники.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане сгорела заправка
В Сочи двух сотрудников экономической полиции осудили за «покровительство» бизнесу
Силовики задержали 15 членов ОПГ по делу о сети подпольных казино в Крыму
Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку на конечной в пригороде Ростова
Минтруд предложил расширить майские праздники за счет новогодних каникул в 2020 году
Новый сезон проекта «Кино нашего двора» стартует 17 мая

Лента новостей

Статьи

Нестрашная потеря или обидная недостача?

Колонка Алексея Андронова о ничьей «Краснодара» в Ростове

Статьи

Как доехать в Севастополь на машине?

Парадная дорога в Крым

Фоторепортажи

Выходной день на кладбище. Как проводят Радоницу в Краснодаре

Фоторепортаж

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале