В Дагестане сгорела заправка

Вечером 7 мая на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана сгорел автозаправочный комплекс

Возгорание произошло около 16 часов в 4-х километрах от села Первомайское.

«Огонь охватил одну из цистерн с газом и одноэтажное здание. Место возгорания оцепили работники МВД. Пожар локализовали на площади 500 кв. метров. К 17:50 открытое горение ликвидировали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

К ликвидации последствий привлекли 68 человек и 19 единиц техники.