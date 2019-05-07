В Дагестане сгорела заправка
Вечером 7 мая на трассе «Кавказ» в Каякентском районе Дагестана сгорел автозаправочный комплекс
Возгорание произошло около 16 часов в 4-х километрах от села Первомайское.
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«Огонь охватил одну из цистерн с газом и одноэтажное здание. Место возгорания оцепили работники МВД. Пожар локализовали на площади 500 кв. метров. К 17:50 открытое горение ликвидировали», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.
К ликвидации последствий привлекли 68 человек и 19 единиц техники.
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