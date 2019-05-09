Более 52 тыс. жителей Адыгеи приняли участие в акции «Бессмертный полк»
В Адыгее акция «Бессмертный полк» прошла во многих населенных пунктах республики и собрала около 52 тыс. человек
В Майкопе на «Бессмертный полк» пришло 35 тыс. человек. Это на 5 тыс. человек больше, чем в прошлом году. Шествие открыли волонтеры, которые развернули 30-метровую копию знамени Победы. В колонне шел и глава республики Мурат Кумпилов. Он нес фотографию своего деда Хамида Кумпилова.
«Я помню, как в школьные годы в эти майские дни мы слушали рассказы фронтовиков, с интересом рассматривали ордена и медали. Я навсегда запомнил мужественные лица ветеранов из моего детства. И сегодня, слушая фронтовиков, вновь ощутил несгибаемость духа этого поколения, благодаря которому страна победила врага», — написал Кумпилов в своем инстаграме.
Торжественное шествие завершилось в городском парке культуры и отдыха Майкопа. Там организовали выставку военной техники, полевую кухню и праздничную программу с участием творческих коллективов.
Как сообщали Юга.ру, в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в Адыгее впервые за много лет организовали торжественный марш. В Краснодаре парад в честь Дня Победы собрал более 30 тыс. зрителей и участников.
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