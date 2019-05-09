В Адыгее возобновили традицию проведения торжественного марша

Адыгея

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В честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в Адыгее впервые за много лет организовали торжественный марш

Марш провели перед домом правительства республики. В состав пешей колонны вошли военнослужащие Майкопского гарнизона, сотрудники УФСИН, Росгвардии и МЧС, а также юнармейцы.

Торжественным маршем командовал исполняющий обязанности начальника Майкопского военного гарнизона подполковник Николай Деменок. Принимали марш глава Адыгеи Мурат Кумпилов, почетные гости и ветераны.

«Мы отмечаем 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С годами не меркнет народная память о подвигах тех, кто принес эту Победу. Мы должны всегда помнить и о той цене, которую заплатил наш народ за свободу. Мы скорбим по всем, кто не вернулся с войны. Скорбим по ветеранам, которых уже нет среди нас», — сказал глава республики.

После этого он объявил минуту молчания.

Затем сводный отряд войск Майкопского гарнизона дал старт торжественному маршу. Парадные расчеты прошли под флагами России, Адыгеи и знаменем Победы. После этого началось шествие участников акции «Бессмертный полк».

В годы войны из Адыгеи призвали 80 тыс. человек. Из них более 33 тыс. граждан погибли. Практически все участники были отмечены боевыми наградами, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Сегодня в республике живут 156 фронтовиков.

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