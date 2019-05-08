На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде, в Краснодаре — штормовое

На территории Краснодара и Краснодарского края, кроме Сочи, ожидаются грозовые дожди и сильный ветер

Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение по непогоде по региону на 8 и 9 мая.

«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 8 мая, а также в течение суток 9 мая местами в крае (исключая Сочи) ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим на малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубани и реках Адыгеи и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.