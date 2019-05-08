На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде, в Краснодаре — штормовое
На территории Краснодара и Краснодарского края, кроме Сочи, ожидаются грозовые дожди и сильный ветер
Краевое управление МЧС распространило экстренное предупреждение по непогоде по региону на 8 и 9 мая.
«В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 8 мая, а также в течение суток 9 мая местами в крае (исключая Сочи) ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В связи с этим на малых реках и водотоках юго-восточных, юго-западных притоков реки Кубани и реках Адыгеи и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок.
Администрация Краснодара в свою очередь объявила штормовое предупреждение на 8-9 мая.
«До конца суток 8 мая, а также в течение суток 9 мая в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с», — сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, 9 мая днем в крае термометры покажут 18-23 °С, на побережье — 14-19 °С. В Краснодаре воздух прогреется до 21 °С. Непогода сохранится и 10 мая.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8(861)214-33-36 и 112.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.