На Кубани 9 мая прогнозируют грозовые дожди

В Краснодарском крае синоптики прогнозируют похолодание и дождливую погоду с 8 по 10 мая

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем 8 мая в большинстве районов Кубани, а также на Черноморском побережье ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня — сильные осадки с градом и грозой. Днем термометры покажут 20-25 °С, на побережье — 16-21 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В Краснодаре в четверг также ожидается кратковременный дождь. Днем возможна гроза, порывы ветра достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 22 °С.