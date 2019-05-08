На Кубани 9 мая прогнозируют грозовые дожди
В Краснодарском крае синоптики прогнозируют похолодание и дождливую погоду с 8 по 10 мая
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, днем 8 мая в большинстве районов Кубани, а также на Черноморском побережье ожидаются кратковременные дожди, во второй половине дня — сильные осадки с градом и грозой. Днем термометры покажут 20-25 °С, на побережье — 16-21 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
В Краснодаре в четверг также ожидается кратковременный дождь. Днем возможна гроза, порывы ветра достигнут 14 м/с. Воздух прогреется до 22 °С.
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9 и 10 мая в крае сохранится дождливая погода, возможны грозы и град. В ночь на 9 мая столбики термометров опустятся до 9-14 °С, ночью 10 мая похолодает до 7-12 °С, днем будет 18-23 °С. Ветер 5-10 м/с, местами при грозе порывы 12-17 м/с, 9 мая — усиление до 20 м/с.
К 10 мая на побережье Черного моря осадки прекратятся. Ночные температуры — 8-13 °С, днем четверга будет 14-19 °С, в пятницу немного потеплеет — до 21 °С. Ветер 6-11 м/с, местами до 14 м/с. Температура воды в Черном и Азовском морях — 16-17 °C.
В краевом центре 9 и 10 мая возможны небольшие дожди. Ночью термометры покажут 10-11 °C, днем будет около 21 °C. Ветер слабый, 1-4 м/с.
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